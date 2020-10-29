ناسا تنشر صورا مدهشة لكوكب المشتري.. وترصد

2020/10/29 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا حديثة للمشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، محاطا بانفجارات زرقاء اللون، شبيهة بالبرق.

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