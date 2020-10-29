2020/10/29 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} توصلت دراسة جديدة، أجرها باحثون في جامعة إيموري الأميركية، إلى أن الخلايا المناعية التي يطورها الناجون من فيروس كورونا في محاولة لمحاربة العدوى قد تنقلب عليه وتهاجم الأنسجة السليمة في الجسم، وهذا يفسر ظهور الأعراض طويلة الأمد للفيروس، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آثاره قد تمتد مدى الحياة.. دراسة جديدة عن كورونا طويل الأمد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آثاره قد تمتد مدى الحياة.. دراسة جديدة عن كورونا طويل الأمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).