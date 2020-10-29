2020/10/29 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت 3 معابر حدودية برية في الأردن عملها لاستقبال المسافرين الخميس بعد إغلاق دام أشهر، حيث اقتصرت على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين “المعبر الشمالي”، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

ونقلت قناة “المملكة” عن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، مازن الفراية، قوله إنه “سيتم استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر 3 معابر حدودية يُعاد فتحها الخميس المقبل، كتجربة أولية لتقييم وضع المراكز الحدودية وقدرتها على استقبال المسافرين”.

وأضاف أن “مركز حدود المدورة وجسر الشيخ حسين سيستقبلان 100 مسافر يومياً، فيما سيستقبل جسر الملك حسين 150 مسافر”.

والقادم للأردن، “عليه التسجيل عبر منصة VISITJORDAN التي سيضاف لها خيار العودة براً، وعلى المسافر تسجيل بياناته كافة على المنصة التي ستمنحه QRCODE سيتيح له دخول المركز الحدودي”.

“شرط العودة إلى الأردن براً إجراء فحص الكشف عن كورونا قبل 5 أيام من العودة”، بحسب الفراية الذي أشار إلى إجراء فحص آخر عند الوصول للمعبر.

ويتحمل الشخص القادم للأردن كلفة الفحص للكشف عن الفيروس عند المعبر، “ستدفع عبر المنصة، وسيتم إبلاغه بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية”.



وتتشابه آلية حجر القادمين براً مع القادمين من المطار، “فحص بالمركز الحدودي ثم حجر منزلي حسب تصنيف الدول القادم منها خضراء أسبوع وحمراء أسبوعين وليس هناك حجر مؤسسي”.

وسيسمح للقادمين براً القدوم بمركباتهم الخاصة، لكن “شريطة تعقيم السيارة في المركز الحدودي، كما سيسمح للأشخاص بالعودة عبر النقل العمومي بالتنسيق مع هيئة النقل البري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يفتح 3 معابر حدودية برية أمام حركة المسافرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يفتح 3 معابر حدودية برية أمام حركة المسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).