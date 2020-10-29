صادق سعدون: التطبيعية انصفتني بعد مراجعات لثلاث سنوات

2020/10/29 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اكد المدرب واللاعب الدولي السابق صادق سعدون، ان الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة انصفته بعد مراجعات ومعاناة استمرت لثلاث سنوات.

وقال سعدون في تصريح لوكالة/ الملعلومة/ إن “نادي نفط الوسط لم يدفع مستحقاتي المالية حين عملت مدرباً مساعداً للمدرب ايوب اوديشو خلال موسم 2017/ 2018”.

واوضح أن “التطبيعية نطقت بالحق وانصفتني بعد مراجعات دامت ثلاث سنوات، لتصدر مؤخراً قراراً يلزم نادي نفط الوسط بدفع مستحقاتي التي بذمتهم”.

يذكر ان التطبيعية الزمت ادارة عندليب الفرات بدفع المستحقات المالية لسعدون.



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