المتشدقون بالحرية

2020/10/29 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف السعدي

الرسول الأعظم محمد عليه وأله أفضل

الصلوات، شخصية إنسانية عالمية يقدسها

أكثر من مليار إنسان، وأي إساءة له تمثل

إعتداءا على الإنسانية جمعاء واستخفافا

بمشاعر اتباعه في العالم..

لبتم إحترام

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