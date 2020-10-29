تحت ظل الكاتيوشا.

2020/10/29 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

منذ عام 2003 والعراق لم يهدأ ويستقر، إذ

لم تظهر أي معالم للاستقرار السياسي أو

الأمني أو حتى الاقتصادي،وعلى الرغم

من التحولات السياسية وتغيير لخمس

حكومات حكمت البلاد، إلا أنها لم تك

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