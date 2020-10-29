كومان: نستحق الانتصار على يوفنتوس

2020/10/29 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سعادته عقب الانتصار 2-0، على حساب يوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "من المهم خلق الفرص دائمًا، تفوقنا اليوم، وكان لدينا عمق، والنتيجة عادلة".

وأضاف "كانت لدينا فرص واضحة للغاية، لكن جريزمان كان سيئ الحظ، ولا يمكن أن تكون تسديداته أفضل مما فعل، ليس من الجيد تسليط الضوء على مهاجم واحد، فالفريق أظهر الإيمان والثقة وأظهرنا شخصيتنا ضد فريق قوي".

وتابع "لقد علمنا منذ بداية الموسم أننا مقيدون في الخط الدفاعي، وإذا افتقرنا لمدافع فنحن في ورطة، دي يونج أكمل المباراة كقلب دفاع، حيث لعب في هذا المركز مع المنتخب الهولندي وقدم أداء جيدًا للغاية".

وأردف "أعتقد أنه يجب علينا التفكير في الجانب الرياضي، ورغم قرار رئيس النادي بالاستقالة، فالفريق كان جيدًا للغاية ولم يؤثر ذلك علينا، نضع كامل طاقتنا في كرة القدم".

وبسؤاله عما إذا كانت أفضل مباراة في الموسم، أجاب "أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، حاولنا اللعب بثلاثي في الخلف، خلقنا عدة فرص للتسجيل، وكان يجب أن ننهي المباراة مبكرًا، سعيد بالأداء وشخصية الفريق، وحققنا انتصارا عظيما".

وزاد "أعتقد أنها كانت المباراة الأكثر اكتمالًا حتى الآن، حيث لعبنا خارج أرضنا، يمكن القول إنها كانت أفضل مباراة لنا".

وعن بيدري، علق "يجب أن أسلط الضوء على عمل الفريق بأكمله، بالنظر لعمر بيدري فهو شيء مثير للإعجاب، واليوم أظهر شخصيته في الملعب، ولديه الكثير على الرغم من صغر سنه، وسيكون لاعبًا رائعًا لبرشلونة".

وحول استقالة بارتوميو، رد "لا أستطيع القول إنني فوجئت، حيث كان هناك الكثير من التحركات بشأن القضية، والرئيس اتخذ القرار لصالح النادي وبسبب الظروف التي لا يمكنني التعليق عليها".

وبسؤاله عما يفتقده جريزمان، أجاب "بالنسبة لأي لاعب، حين لا يكون الحظ في صفه، فإن الحل هو الاستمرار في العمل، والهدف سيأتي، ليس لدي شك في ذلك".

واستكمل "الأزمة الدفاعية؟ منذ البداية طالبنا بضم مدافع، لكننا لم نتمكن من ذلك، حيث أردنا الحصول على 4 بدلًا من 3، وإذا أصيب أراوخو نبحث عن الاحتمالات، ودي يونج اليوم لعب بشكل جيد".

وأتم "الحضن لميسي في نهاية المباراة؟ لم تكن علاقتي بميسي معقدة أبدًا، تحدثت معه، الشيء الوحيد الذي أخبرته في نهاية المباراة بأنه كان علينا حسم المباراة مبكرًا".

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