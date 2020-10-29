مجلس النواب يصوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك

2020/10/29 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس‏ ‏اليوم ‏الخميس، ‏وبحضور 168 نائبا على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب.‏

وفي مستهل الجلسة، أدان حسن الكعبي تصرف احد اعضاء مجلس النواب التونسي الذي طالب بمقطع فيديو بقراءة سورة الفاتحة على المقبور عزة الدوري الهارب من العدالة والمتورط بقتل الاف من ابناء الشعب العراقي ابان فترة حكم نظام البعث المجرم، داعيا اتحاد البرلمان العربي ومجلس النواب التونسي الى ادانة التصرف الذي يسيء الى مشاعر الاف الضحايا والشهداء من الشعب العراقي، داعيا الحكومة متمثلة بوزارة الخارجية الى ارسال رسالة استنكار الى الممثلية التونسية في العراق.

وصوت المجلس على توزيع الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي على ان تكون 3 دوائر للمحافظة ولكل دائرة مقعد لكوتا النساء.

وأعلن رئيس المجلس في ختام الجلسة عن اكمال الدوائر الانتخابية لثمانية عشر محافظة عراقية، مثمنا الجهود المبذولة من قبل اللجنة القانونية والسيدات والسادة النواب لإتمام التصويت على الدوائر الانتخابية.

بعدها تقرر رفع الجلسة

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب‌

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