مستشاره: الكاظمي يريد إعلان نتائج الانتخابات في يوم عملية الاقتراع

2020/10/29 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي عن تكلفة العملية الانتخابية المقبلة.

وقال الهنداوي في تصريح، إن المفوضية قدّرت احتياجاتها من مئتين وخمسين مليون دولار إلى ثلاثمئة مليون دولار، لافتا الى أن الحكومة طالبت بتخفيض التقديرات المالية إلى النصف.

وأضاف، أن رئيس الوزراء يشدد على ضرورة أن تظهر نتائج الانتخابات في نفس يوم إجرائها، الى جانب تأكيده على أهمية تطبيق القانون في تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب مالياً وإعلامياً.

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