حقوق الإنسان النيابية: أكثر من 70 % من الايزيديين لم يعودوا إلى مناطقهم

2020/10/29 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن ما يزيد عن سبعين بالمئة من الايزيديين في سنجار لم يعودوا الى مناطقهم نتيجة الخوف من عودة الإرهاب.

وقالت اللجنة في بيان إن الحكومات المتعاقبة بعد انتهاء عمليات التحرير لم تستطع إعادة النازحين في سنجار إلى مناطقهم، سيما الايزيديين الذين مازال أكثر من سبعين بالمئة منهم خارج هذه المنطقة، مشيرة إلى أن أهالي سهل نينوى وسنجار لديهم مخاوف من عودة الإرهاب نتيجة عدم القيام بخطوات تعزز الاستقرار بعد انتهاء عمليات التحرير فضلا على التخوف من حصول تغييرات أمنية عقب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم بشأن سنجار.

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