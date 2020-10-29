انخفاض باسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2020/10/29 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية الخميس (29 تشرين الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 125.100 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاربعاء 125.200 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

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