الصحة النيابية: المختبرات تعيش أزمة حقيقية لعدم امتلاكنا مفاعل نووي

2020/10/29 | 10:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداددعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية احمد حيدر، الخميس ، الحكومة العراقية إلى التحرك الفوري لبدء تشييد مفاعلات نووية لأغراض سلمية، مشيرا إلى أن المختبرات تعيش أزمة حقيقية لعدم امتلاكنا مفاعل نووي.وقال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “من حق العراق الاستفادة من تطور العلم ، مبينا ان مختبراتنا الصحية تعيش في أزمة حقيقية لعدم امتلاك العراق لمفاعل نووية لاغراض سلمية “.وأضاف أن “من حق العراق أيضا مطالبة المجتمع الدولي الاستخدام السلمي لهذه الطاقة وانها ليس حكرا على دول دون دول”، مبينا أن “إنشاء المفاعلات النووية سيسهم في تطوير الواقع الصحي والزراعي والصناعي بالإضافة ادخاله في كثير من المجالات الأخرى”.وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة بامر ديواني من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبدء ببناء المفاعلات النووية في العراق للأغراض السلمية.



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