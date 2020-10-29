منتوجات من التربة العراقية تدخل المائدة الفرنسية والالمانية رسميًا

2020/10/29 | 10:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، وصول محاصيل التمور والخضر العراقية إلى فرنسا والمانيا، فيما كشف عن وجود نسبة كبيرة من الاستثمار الاوروبي سيكون منصبا نحو الزراعة.

وقال الخفاجي في تصريحات صحافية رصدتها “يس عراق”، إن “الوزارة عقدت اتفاقاً مع فرنسا في مجال استثمار القطاع الزراعي، والصحة الحيوانية، فضلاً عن مجال تصنيع منظومات الري المحور والثابت”، مبينا أن “الاتفاق مع الحكومة الألمانية في مجال تصنيع الساحبات والحاصدات الزراعية”.

وأضاف الخفاجي، أن “وزير الزراعة البريطانية وعدت بنقل صناعة الساحبات والحاصدات ضمن فعالية صندوق إعمار العراق، فضلاً عن مشاركتهم في كثير من المشاريع الزراعية على مستوى التصنيع المحلي، منها المشاريع التي تحتاج الى دعم الصناعة التحويلية كمعجون الطماطة وصناعة الدبس وغيرها”.

وأشار إلى ان “صادرات التمور وصلت إلى فرنسا، فضلاً عن عدد من المحاصيل الزراعية (الخضر) تم تصديرها إلى ألمانيا”، مشددا على “استمرار إغلاق الاستيراد للمحاصيل المتوفرة محلياً، مهما كانت الضغوط”.

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