2020/10/29 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أبلغت جزر مارشال عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت إصابة شخصين سافروا من هاواي إلى قاعدة عسكرية أميركية بالفيروس.





وكانت الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ من بين الأماكن الأخيرة في العالم، التي لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا فيها حتى الآن.

وقال مكتب الوزير الأول في بيان، اطلع عليه "ناس" (29 تشرين الاول 2020)، إن امرأة (35 عاما) ورجل (46 عاما) ثبتت إصابتهم بالفيروس هذا الأسبوع بعد أن سافروا مباشرة من هونولولو إلى القاعدة في أتول كواجالين.

وذكر المكتب أن الحالتين غير متصلتين، وأن كلا الشخصين يخضع لحجر صحي، وأنه لا توجد فرصة لانتقال العدوى من المجتمع.

وطلب المكتب من الناس التزام الهدوء وقال إن جميع الشركات والعمليات الحكومية ستستمر كالمعتاد.

تحافظ جزر مارشال، موطن لحوالي 78000 شخص، على علاقات عسكرية ومدنية وثيقة مع الولايات المتحدة بموجب ميثاق الارتباط الحر.

"سكاي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يحط الرحال في جزر نائية للمرة الأولى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يحط الرحال في جزر نائية للمرة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).