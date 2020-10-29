2020/10/29 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" عن تلقي سلطنة عُمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من دولة قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).