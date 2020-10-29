المحكمة العليا تعيد الرئيس الكوري الجنوبي السابق الى السجن بتهم إختلاس ورشوة

2020/10/29 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعيد الرئيس الكوري الجنوبي السابق، لي ميونغ باك، إلى السجن يوم الخميس، بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد حكما عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهمتي الرشوة والاختلاس.وكان لي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2013، … Readmore

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