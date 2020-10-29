“ديفينس ون”: القوات الأمنية العراقية لا تزال تواجه تحديات كثيرة أبرزها المجاميع المسلحة

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع “ديفينس ون” المتخصص في الشؤون الأمنية تقريرا حول إمكانية القوات الأمنية العراقية بتولي مسؤولية الامن في البلاد دون وجود القوات الأميركية.

واكد التقرير، ان القوات العراقية لا تزال تواجه تحديات أخرى كثيرة أبرزها المجاميع المسلحة التي يحظى بعضها بتمثيل رسمي في البرلمان العراقي، مشيرا الى ان المعايير المطلوبة لتولي القوات العراقية زمام الأمور بالكامل تتمحور حول عاملين أساسيين، عسكري وسياسي، فعلى الصعيد العسكري، يقول مسؤولون عسكريون، إن القوات العراقية شهدت تطورا خصوصا على الصعيد التكتيكي، لكنها لم تزل بحاجة إلى دعم لوجستي.

وعلى الصعيد السياسي أكد التقرير ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يزال يواجه ازمة مواجهة الجماعات المسلحة التي تعمل على زعزعة الاستقرار وتدفع باتجاه إبعاد القوات الأميركية من العراق.

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