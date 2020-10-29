“فورين بوليسي”: ملف العراق غاب عن مناظرات ترمب وبايدن على الرغم من أهميته

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطت صحيفة “فورين بوليسي” في تقرير الضوء على ما دار بين ترمب وبايدن خلال مناظراتهما، وبينت أن العراق مهم ليس فقط بسبب إمكاناته الاقتصادية والاستراتيجية، ولكن أيضًا بسبب إيران، ففي السراء والضراء، جميع السياسات الأميركية تجاه إيران امتدت إلى العراق.

وأضاف التقرير، أنه عندما كثفت واشنطن العقوبات على إيران، زادت إيران من ضغطها الاقتصادي على العراق، وإذا كانت واشنطن تأمل في الحد من شبكة طهران للميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة، فعليها أن تفعل ذلك في العراق.

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