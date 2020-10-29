2020/10/29 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة إرسال لجنة تحقيقية الى ديالى للتحقيق بحادثة الخيلانية، واتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الوضع الأمني في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح إن هناك تحديات كبيرة تواجه القوات الامنية في سلسلة جبال حمرين وأن تنظيم داعش الإرهابي يستغل الفراغ الامني بين القوات الامنية والبيشمركة، مضيفا أن العمل مستمر لمعرفة حيثيات الجريمة التي وقعت في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن إرسال لجنة إلى ديالى للتحقيق بحادثة الخيلانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن إرسال لجنة إلى ديالى للتحقيق بحادثة الخيلانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).