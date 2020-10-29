فوج طوارئ البصرة يلقي القبض على 17 متهماً خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

القى فوج طوارئ شرطة البصرة القبض على 17 متهماً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان مفارز افواج طوارئ شرطة البصرة وبمساندة اقسام وشعب ومراكز المديرية وحسب توجيهات السيد قائد الشرطة اللواء عباس ناجي ادم باشرت بإجراء الممارسات ونصب السيطرات ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة والقبض على مطلوبين للقضاء بناء على الخطة الموضوعة مسبقا.

واضاف البيان ًانه تم القبض على (١٧) متهم بقضايا جنائية مختلفة بضمنهم اربعة متهمين اجانب مخالفين لشروط الاقامة،و10 اخرين متسولين وباعة متجولين،وضبط مواد مخدرة تقدر بالغرامات مع ادوات التعاطي مع مشروبات كحولية واله حادة،وضبط (٣٧) عجلة مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية،و(٩٠) دراجة نارية مخالفة للضوابط المرورية.

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