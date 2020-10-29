مع حالتي وفاة.. ارتفاع جديد بإصابات كورونا في ديالى خلال 24 ساعة - عاجل

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، تسجيل ارتفاع جديد بإصابات فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى أجرت 546 فحصاً مختبرياً، أظهر إصابة 207 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، بينهم 10 من الكوادر الصحية".





وأضاف العزاوي، أن "211 حالة مصابة تماثلت للشفاء من الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى "تسجيل حالتي وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي".

وأوضح، أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 14451 حالة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء الكلي 132093، مع ارتفاع عدد الوفيات الكلي إلى 241حالة".

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