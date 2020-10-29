بالصور.. مسيرة طلابية مؤيدة للاحتجاجات في كربلاء

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

خرج العشرات من طلبة الجامعات في محافظة كربلاء، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، في مسيرة دعماً لمطالب تظاهرات تشرين التي انطلقت العام الماضي.

وقال مراسلنا، إن العشرات من طلبة الجامعات خرجوا بمسيرات طلابية رافعين صور شهداء التظاهرة، دعماً وتأييداً لمطالب احتجاجات تشرين.

ويوم الأحد الماضي، شهدت بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، خروج طلبة الجامعات والمدارس، بمسيرات طلابية في ذكرى احتجاجات تشرين الأول.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب، إلى جانب رفع الشعارات المطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين ومحاسبتهم، واستذكار شهداء تظاهرات 25 تشرين الأول.

وانتشرت القوات الأمنية، على نحو محكم في وسط بغداد وعدد من المحافظات، لمنع المتربصين من إحداث مشاكل بين صفوف المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة.

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