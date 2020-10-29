اللجنة العراقية - المصرية تعقد اجتماعها الثاني في بغداد على مستوى الخبراء

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، عقد اللجنة العليا العراقية – المصرية اجتماعها في بغداد لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لليوم الثاني على التوالي عقدت اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة لمستوى لجنة الخبراء في بغداد".

ووصل وفد مصري رفيع أول أمس إلى بغداد، لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية، وتمهيداً لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي سيصل إلى بغداد نهاية الشهر الجاري.

وكانت اللجنة العراقية المصرية المشتركة قد عقدت يوم أمس أول اجتماع لها في العاصمة بغداد.

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