اصابة مدير عام صحة نينوى بفيروس كورونا

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن اصابة مديرها العام فلاح الطائي بفايروس كورونا.وقال مدير مستشفى الشفاء للحجر الصحي احمد محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الطائي اصيب بفايروس كورونا بعد اجراء الفحوصات المختبرية التي اثبتت اصابته من خلال الاعراض الصحية التي رافقته خلال اليومين الماضيين "لافتا الى ان"الطائي يخضع للحجر الصحي لتقديم العلاجات اللازمة له"/انتهى

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