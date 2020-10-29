منتخب الأشبال يواصل تدريباته ويختبر عددا من اللاعبين الجدد

2020/10/29 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ يواصلُ منتخب الاشبال تدريباته بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وسط إجراءات الوقاية الصحية المتبعة من قبل الجهازين الفني والطبي.



وقالَ مدرب المنتخب، حسن كمال: إن المنتخب يتدرب بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع على وفق منهاج وضعناه تحسبا لأي استحقاق خارجي قريب.



واضافَ: اختبرنا عددا لابأس به من اللاعبين الجدد من تولد فئة 2006 و2007 ، وحقيقة الأمر فإلى الآن لم أجد لاعبا يوازي إمكانية اللاعبين الذين نحتفظ بهم، خصوصا أن لاعبينا سبق ان شاركوا في المعسكرات الداخلية والخارجية، ونعرف قدراتهم الفنية جيدا، ناهيك عن الأهم وهو تولداتهم الحقيقية، بعد أن تأكدنا من ذلك خلال الفترة الطويلة من البحث والتقصي.



واوضحَ: نفكر جليا في فتح باب الاختبار إلى لاعبي المحافظات حصرا، أملا في انتقاء المواهب منهم، وضمهم للمنتخب.



وتابع: ان الهيأة التطبيعية أوصتنا بضرورة محاربة آفة التزوير ، وإبعاد أي لاعب تحوم حوله الشكوك، وهذا هو ديدننا، حيث حاربنا التزوير من أول يوم لنا في هذه المهمة./انتهى

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