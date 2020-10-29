السفر أم التسوق في زمن كورونا؟.. دراسة تكشف أيهما الأخطر

2020/10/29 | 11:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأميركية عن نتائج مفاجئة تتعلق بالطريقة الأخطر التي تم من خلالها انتقال فيروس كورونا المستجد، وركزت الدراسة تحديدا على السفر والتسوق.

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