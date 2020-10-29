البصرة.. القبض على 17 متهماً خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/10/29 | 11:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، القاء القبض على 17 متهماً خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة البصرة.

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