اسقاط طائرة مسيرة تركية في إقليم قرع باغ

2020/10/29 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدفاع في إقليم قره باغ، الخميس، عن إسقاطها طائرة مسيرة تركية من نوع “بيرقدار” تستخدمها القوات الأذربيجانية في المعارك المندلعة منذ نهاية الشهر الماضي.وقال جيش الدفاع في قره باغ على صفحته في “فيسبوك”، إن “وحدات الدفاع الجوي … Readmore

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