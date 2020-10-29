وزير العمل يؤكد وجود اكثر من 43 مليار دينار في مصرف الرافدين لم يتسلمه مستحقوه من الاعانة الاجتماعية

2020/10/29 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل عادل الركابي عن وجود أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين.وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، “هنالك أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين وهذا المبلغ لم يتسلمه مستحقوه من … Readmore

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