عقب المجزرة.. القوات الأمنية تعيد انتشارها في “الخيلانية”

2020/10/29 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي ، الخميس، عن بدء اعادة الانتشار الامني في منطقة الخيلانية شمال شرق ديالى.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الخيلانية من القرى الكبيرة في قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) والتي بقيت مهجورة منذ 6 سنوات ما جعلها تتحول الى فراغ امني في محيط ثاني اكبر مدن ديالى وتستغل من قبل المجاميع الارهابية في استهداف المدنيين الابرياء ومتتسبي القوى الامنية”.واضاف العزاوي،انه” بعد المجزرة الاخيرة للمدنيين الابرياء بدأت القوات الامنية باعادة الانتشار في الخيلانية وتامينها بشكل اكبر لتفادي تكرار ماحدث”، مبينا أن “الوفد النيابي الامني الرفيع الذي وصل صباح اليوم من بغداد سيناقش 3 ملفات هامة في ديالى هي مجزرة الخيلانية والفراغات القاتلة والتحديات الامنية وسبل انها ملف القرى الفارغة ومعالجة خلايا داعش النائمة”.واشار العزاوي الى ان “الخيلانية تؤشر خطورة الفراغات في ديالى واهمية حسم هذا الملف المعقد بقرار جري يعطي الاستقرار والامان ويمنع تكرار فاجعة المجزرة الاخيرة من خلال معالجة جدية للمناطق الرخوة امنيا”.،انتهى/ 25 ف

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