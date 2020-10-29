2020/10/29 | 11:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أن خطر تعرض تركيا لعقوبات أميركية بعد اختبارها منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، بات "حقيقيا جدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول امريكي: خطر تعرض تركيا لعقوبات بات حقيقيا جداً ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول امريكي: خطر تعرض تركيا لعقوبات بات حقيقيا جداً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).