2020/10/29 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، الحكومة الى النظر بجدية في موضوعة الامن الانتخابي وخلق مناخ صحي لممارسة انتخابية يراد لها ان تحمل راية الاصلاح والتغيير وتحقيق التطلعات.

وأكد السيد الحكيم في بيان، أن الأمن الانتخابي بحاجة الى قطع الطريق أمام المال السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وحصر السلاح بيد الدولة وإبعاده عن الممارسة الانتخابية، الى جانب وعي المواطن في التصويت للاكفأ والاقدر على ادارة البلاد.

وجدد السيد الحكيم مطالبته لثوار تشرين بالاستعداد للانتخابات المبكرة، والوفاء لدماء الشهداء بالحضور في أروقة قرار النظام السياسي وتطويره من الداخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم: على ثوار تشرين الاستعداد للانتخابات المبكرة والوفاء لدماء الشهداء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم: على ثوار تشرين الاستعداد للانتخابات المبكرة والوفاء لدماء الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).