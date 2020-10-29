وفد أمني نيابي في ديالى لبحث جريمة الخيلانية مع قيادة عمليات المحافظة

2020/10/29 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني نيابي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الى محافظة ديالى على خلفية جريمة الخيلانية.

و عقد الوفد اجتماعا مشتركا فور وصوله مع القيادات الامنية العليا في مقر قيادة عمليات ديالى للاطلاع على الاجراءات المتبعة والتحقيقات الجارية في حادثة “الخيلانية”، ومتابعة عمليات تنفيذ خطط فرض الامن والاستقرار في المناطق المعنية في المحافظة.

الاجتماع حضره رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر وعدد من اعضاء مجلس النواب، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية.

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