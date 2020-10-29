أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين الاقتصادي والسياسي

2020/10/29 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

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