هبوط الأسهم اليابانية بالختام بعد بيان البنك المركزي

2020/10/29 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع خسائر الأسواق العالمية وبعد بيان البنك المركزي.

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