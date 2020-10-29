فئة بشرية لاتصاب بكورونا أبدًا تدخل العلماء بـ”دوامة الحيرة”

2020/10/29 | 11:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أريج توتوليان، أن هناك مجموعة من البشر لا يصابون بكورونا بالرغم من اتصالهم بالمصابين.

وذكر توتوليان ان هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها بمراعاة هؤلاء للقواعد الصحية المتبعة خلال فترة الوباء أو باستخدام وسائل الوقاية الشخصية.



ويعترف بأن أسبابها غير واضحة للعلماء.

وقال الأكاديمي في منتدى “صحة المجتمع 2020″، “مازلنا غير قادرين على صياغة وتحديد المؤشرات البيولوجية التي توفر هذه المقاومة“.

وأضاف “حقيقة وجود مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بالمرض على الرغم من تكرار اتصالهم بالمصابين الذين يحملون العدوى، هو أمر واقع“.

ويذكر أنه سبق أن أعلن، عن وجود أشخاص يحملون طفرات جينية معينة لا يصابون بـ “كوفيد -19″، في حين ورثة إنسان نياندرتال يصابون بالشكل الحاد منه.

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