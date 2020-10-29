موسكو: رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف

2020/10/29 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..سيخرج رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود – سفيرتشكوف اللذان يعملان الآن في المحطة الفضائية الدولية يوم 18 نوفمبر المقبل إلى الفضاء المكشوف.صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية في حديث أدلى به يوم 27 أكتوبر لوكالة “تاس” الروسية.وأفاد في وقت سابق نائب مدير عام شركة “إينيرغيا” الروسية للصواريخ الفضائية، سيرغي رومانوف، بأن رواد الفضاء الروس سيخرجون من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف في نوفمبر المقبل وفبراير المقبل لتنفيذ عملية تحضير قطاع “بيرس” الفضائي للانفصال عن المحطة الدولية.وأوضح، رومانوف، أن قطاع “بيرس” الفضائي الروسي القديم سيحل محله قطاع “ناؤوكا” متعدد المهام الروسي الجديد الذي سيلتحم بالمحطة الفضائية في أبريل المقبل بعد إطلاقه من مطار “بايكونور” الفضائي.



أما قطاع “بيرس” فسيتم إغراقه لاحقا في المحيط الهادئ بعد انفصاله عن المحطة الفضائية الدولية.انتهى / 25م

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