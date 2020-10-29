استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

2020/10/29 | 11:22 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار صباح الخميس، استقرارا أمام الدينار العراقي في افتتاح الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي صباح اليوم، 29 تشرين الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,000 دينارا، فيما بلغ سعر بيع الدولار 125,500 دينارا، وسعر شراء الدولار 124,500 دينارا.

كما بلغ سعر الصرف في البصرة 125,200 دينار، الموصل 125,400 دينار، السليمانية 125,400 دينار، النجف 125,100 دينار.

وفيما يلي سعر صرف بعض العملات الأجنبية والمعادن والنفط لهذا اليوم:اليورو : 100 يورو = 117,55 دولارالأسترليني : 100 باوند = 130,22 دولارالليرة التركية : 100 دولار = 831,33 ليرة تركيةسعر أونصة الذهب عالميا = 1883,95$سعر برميل نفط الخام برنت 39,84 دولارسعر برميل نفط الخام الاميركي 37,67 دولار

ر.إ

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