سورجي يؤكد ضرورة تطوير القطاعات الاقتصادية لتجاوز الازمة

2020/10/29 | 11:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني كل من رئيس هيئة السياحة في كوردستان أمل جلال، ووكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية زين الدين مولود، بمناسبة تسنمهما مهامهما الجديدة.

وجاءت زيارتي مسؤول مركز تنظيمات قرع جوغ لرئيس هيئة السياحة ووكيل وزارة الاوقاف، على رأس وفد رفيع المستوى من المركز ضم كل من نعمان قاسم وسلوى جوهر، فيما اكد سورجي خلال الزيارتين ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات وتطوير مختلف القطاعات لإجتياز المرحلة الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها اقليم كوردستان والعراق على حدٍ سواء.

من جانبٍ آخر زار سورجي كل من عبدالله قوريتاني وعلي شوباس وكاك مولود وهم من الكوادر القدماء للإتحاد الوطني الكوردستاني، مثمناً التضحيات التي قدموها لإكمال مسيرة الاتحاد الوطني الكوردستاني والسير على نهج فقيد الام الرئيس مام جلال.

PUKmedia/ المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ‌

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