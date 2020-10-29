الصناعات الغذائية: شركات عربية وعالمية ترغب لتطوير معمل سكّر ميسان

2020/10/29 | 11:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقالت الشركة العامة للصناعات الغذائية، إن شركات عربية وعالمية أبدت رغبتها بتطوير مصنع سكَّر ميسان، مشيرة إلى أهمية المصنع في تشغيل العاطلين عن العمل في المحافظة.

وذكر مدير عام الشركة محمد عبد الجبار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الشركة أكملت إجراءات الملف الاستثماري وتحديثه بالكامل، إذ أن الاستثمار هو الطريق الأنجح لتطوير وتشغيل مصنع سكَّر ميسان".

وأضاف أن "هناك رسائل تم تقديمها من شركات عالمية وعربية كبيرة، أبدت رغبتها بتطوير وتشغيل معمل سكَّر ميسان ومزرعته"، مؤكدًا أن "المفاوضات مازالت جاريةً مع هذه الشركات".

وأكد أن "الوزارة جادة في سعيها لاستثمار وتشغيل هذا المصنع وتطوير مزرعته، ليكون الإنتاج محليًا بشكل كامل".

وأشار إلى أنه "في حالة التوصل إلى التعاقد مع إحدى هذه الشركات، سيكون تشغيل المصنع سببًا في تغطية نسبة كبيرة من الحاجة المحلية لمادة السكَّر، ما سينعكس إيجابًا على تطوير الواقع الاقتصادي لمحافظة ميسان، وسيشغل أعدادًا كبيرة من المواطنين".

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