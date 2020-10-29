الحلبوسي يوصي بمتابعة الخرق الأمني في المقدادية

2020/10/29 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع-نصار الحاج

اوصى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لمعرفة دوافع الخرق الأمني في شمال المقدادية بمحافظة ديالى.

وذكر المتحدث باسم رئيس مجلس النواب ، شاكر حامد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس أن" الحلبوسي تابع بحرص وألمٍ كبيرين لوقائع الحادثة الإجرامية في قرية " الخيلانية " شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، التي أودت بحياة مدنيين ".

واضاف ان" الحلبوسي اوصى بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لمعرفة دوافع الخرق الأمني في شمال المقدادية" .

ووصل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، حسن كريم الكعبي صباح ،اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية و عدد من اعضاء مجلس النواب ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية العليا الى محافظة ديالى .

وعقد الكعبي فور وصوله إجتماعاً مع القيادات الامنية لمعرفة تفاصيل الحادث من جميع الأجهزة الرسمية والإطلاع على التحقيقات الجارية في حادثة " الخيلانية " الإرهابية التي أودت بإستشهاد أحد شيوخ الناحية وبعض من أفراد أسرته .

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