هجوم ببرامج الفدية.. تحذير من استهداف إلكتروني وشيك للمستشفيات الأميركية

2020/10/29 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السلطات الأمنية الأميركية الأربعاء من "تهديد وشيك بجريمة الكترونية" ضد المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية، داعية هؤلاء إلى تعزيز حمايتهم.

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