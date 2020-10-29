الصحة تعلن التعاقد على 11 مليون جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية

2020/10/29 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة التعاقد على أحد عشر مليون جرعة من لقاح الانفلونزا الاعتيادية، مشيرة إلى الفئات المشمولة بأخذ اللقاح.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في بيان إن العراق تعاقد مع شركات عالمية للحصول على أحد عشر مليون جرعة لقاح ضد الانفلونزا الموسمية الاعتيادية والتي سيصل منها مليون جرعة خلال الاسبوع المقبل.

وأشار الحلفي إلى أن اللقاح سيعطى فقط لأصحاب الامراض المزمنة وكبار السن والحالات الحرجة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، إضافة الى إعطائه أيضا للمصابين بكورونا لأنه لا يتعارض مع المضادات الحيوية التي يتم معالجة المصابين بها.

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