الشرطة المجتمعية تتوصل لمكان مبتز فتاة وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة في الانبار

2020/10/29 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار من الوصول إلى الشخص الذي قام بابتزاز فتاة في المحافظة، وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته وطلباته.



واستطاعت مفرزة المجتمعية المكلفة بمهمة الوصول إلى المبتز من مسح محتوى الابتزاز وإلغاء وحظر رقم الفتاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

جاء ذلك على خلفية مناشدة الفتاة الشرطة المجتمعية على خطها الساخن المجاني (٤٩٧)، طالبة منها المساعدة في إنقاذها من المبتز.

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