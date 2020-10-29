الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل قبل قرار البنك المركزي

2020/10/29 | 11:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل قرار المركزي الأوروبي.

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