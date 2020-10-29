وزير الخارجية يحذر من ترويج “الطلبات الشخصية” عبر شخصيات سياسية

2020/10/29 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر وزير الخارجية فؤاد حسين، من ترويج “الطلبات الشخصية” من خلال بعض الشخصيات السياسية او الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن الوزير وجه بضرورة التزام جميع الموظفين بسياقات العمل المُتبعة، وعدم ترويج الطلبات الشخصيّة من خلال شخصيّاتٍ حكومية أو سياسية، الأمر الذي يُعد تجاوزاً على السياقات الوظيفية.

وأضاف، أن الوزير شدد على معاقبة المخالف على وفق قانون انضباط موظفي الدولة النافذ.

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