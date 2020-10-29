عالية نصيف :(عشرة مليارات دينار تتبخر شهرياً) في آلية صرف رواتب موظفي الشركة العامة للاتصالات

2020/10/29 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من وجود شبهات

فساد في آلية صرف رواتب موظفي الشركة

العامة للاتصالات والمعلوماتية، مبينة

أن الشركة المعتمدة على التمويل الذاتي

تصرف رواتب موظفيها بنفسها، في حين

وزارة المالية تقو

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