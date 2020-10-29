ارهابيون يطلقون النار على مزارع في كويسنجق

2020/10/29 | 11:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فاتح حسين مدير ناحية سيكردكان يوم الخميس، تعرض مزارع لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، لافتا الى ان الاوضاع مستتبة.

وقال حسين في تصريح لـPUKmedia: ان مسلحين مجهولين يقدر عددهم " 6 ـ 7"، اطلقوا النار مساء الاربعاء، على مزارع بناحية سيكردكان، موضحا، ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث، وفرضت حصارا محكما، اثر شكوك بتسلل ارهابيي داعش الى المنطقة عبر نهر الزاب الصغير من مناطق شيخ بزيني في كركوك.

واضاف: ان الاوضاع مستتبة في الوقت الحالي ، معربا عن شكره للقوات الامنية وصحة كويسنجق والقيادة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني التي تابعت عن كثب تطورات الحادث في سيكردكان التابعة لقضاء كويسنجق.

PUKmedia خاص‌

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