الزراعة النيابية : نجاح الموسم الزراعي الشتوي يعتمد على ازالة التجاوزات بالحصص المائية

2020/10/29 | 11:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ، على اهمية نجاح الموسم الشتوي لضمان نجاح الخطة الزراعية واستمرار الاكتفاء الذاتي.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان من اهم خطوات نجاح الموسم الشتوي ازالة التجاوزات على الحصص المائية والتي باتت تؤثر بشكل وباخر على الاراضي المستصلحة وعلى زيادة الانتاج الزراعي.

واضاف الشمري ان من اهم الخطوات التي يجب اتخاذها العمل مع الموارد المائية حول هذا الموضوع ومحاسبة كل متجاوز على الحصة المائية وفق القانون.

وشدد على ضرورة تعاون الجميع لضمان تحقيق وفرة انتاج كبيرة تعزز من الاكتفاء الذاتي وتحقق ايرادات اضافية للموازنة.

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