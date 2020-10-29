الكشف عن 3 أسباب خفضت أرباح البنك المركزي نحو 3 تريليون دينار خلال عام واحد

2020/10/29 | 11:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام الماضي، عن انخفاض ارباح البنك المركزي في عام 2018 نحو 3 تريليون دينار مقارنة بعام 2017، فيما ذكر 3 اسباب وراء ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “ديوان الرقابة المالية يوضح في تقريره السنوي لعام 2019 اسباب انخفاض ارباح البنك المركزي العراقي من 4.012 ترليون دينار عام 2017 الى 1.579 ترليون دينار عام 2018”.

وبحسب التقرير فإن تخفيض البنك المركزي لسعر صرف الدولار في 2018 نحو دينارين عن سعره في 2017، يأتي على رأس الاسباب التي خفضت ارباح البنك، فضلا عن خسائر ناجمة عن اعادة تقييم الذهب عام 2018 39 مليار دينار، مقارنة بالربح المتحقق في 2017 البالغ 476 مليار دينار.

بالاضافة إلى تحقق خسارة عن اعادة تقييم العملات الاجنبية لعام 2018 مقارنة بـ2017.

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